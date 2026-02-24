Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık kendi yazılımını üreten ve ihraç eden bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Devletimizin bekası, milletimizin yarınları, vatanımızın bağımsızlığı için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bedel ödeyen tüm gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Savunma sanayisinde gecesini gündüzüne katan tüm çalışanlarımıza ve TSK mensuplarımızı gönülden tebrik ediyorum.

Savunma sanayisi başkanlığımızı ve sektördeki 3500’ü aşkın firmamızı gönülden tebrik ediyorum.

Sancar SİDA’yı hizmete alacak, simülatör üretim ve entegrasyon tesisinin temellerini atacak Kaan teknoloji merkezinin de açışını yapacağız.

Bu komplex tamamlandığında simülasyon teknolojilerinde Avrupa’nın en büyük üretim ve entegrasyon tesisi olacak.

Kaan tesisi ile hava ve deniz platformlarımızın kritik omurgasını daha da sağlamlaştırıyoruz.

Türkiye’nin hem gök vatandaki hem de mavi vatandaki kapasitesini bir üst seviyeye taşıyacak bu eserlerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Caydırıcılık yalnızca sahip olduğumuz platform ve hizmetlerle ölçülemez, aynı zamanda siber dayanıklılıktır.

Bugün hizmete alacağımız ve temellerini atacağımız bu yatırımlar, savunma ekosistemimizin bütüncül kapasitesini artıracak hamlelerin devamıdır. Bu tesis ve platformlarla birlikte mühendislik süreçlerimiz daha da hızlanacak.

Eğitim ve simülasyon kabiliyetlerimiz genişleyecek. Deniz ve hava savunmamızın yazılım temelli kabiliyetleri genişleyecek.

Biz hamdolsun özellikle insansız teknolojilerde yaptığımız atılımla tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik. Bu seviyeye dost ve müttefik bildiklerimizin önümüze çıkarttığı engellere rağmen azimle ulaştık. Bir zamanlar, yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık seviyesini yüzde 20’ye indirdik.

Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var. Artık yalnızca kendi ordusunun değil, dost, kardeş ve müttefiklerinin de ihtiyaçlarını karşılayan bir Türkiye var.

"Savunma sanayisindeki proje hacmimiz 100 milyar doların üzerinde"

Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, Türkiye dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden birisidir. Sadece geçtiğimiz sene savunma ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 48 oranında artarak 10 milyar doları geride bıraktı. 2002’de yalnızca 248 milyon dolardı.

Dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz savunma sanayisi ihracatında. 2025 sonu itibarıyla, savunma sanayisindeki proje hacmimiz 100 milyar doların üzerine çıktı.

Kendimize inandık, aziz milletimize güvendik. Ülkenin gençlerine yatırım yaptık ve onların önünü açtık. Sistemlerimizi, platformlarımızı sürekli yenilenen bir teknoloji ekosistemi haline dönüştürdük. Bugün, yerli ve milli platformlarımızı kendimiz simüle edebiliyoruz.

Kritik süreçleri kendi mühendisliğimizle yönetebiliyoruz. Yürüttüğü projeler, gerçekleştirdiği çalışmalarla HAVELSAN, siber güvenlik, otonom kabiliyetler gibi alanlarda savunmamızın dijital kabiliyetini temsil eden bir omurgadır. Stratejik bir kuvvet çarpanıdır.

"Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez"

HAVELSAN çok önemli projeler yürütüyor. Bulut Bilişim Projesi bunlardan birisidir. TSK’nın karargâhlarındaki operasyonlar, bu proje ile gerçek zamanlı olarak yönetilecek. Yerli siber kalkanla korunacak bu sistemle, stratejik ve taktiksel kabiliyetlerimizi yöneteceğiz.

Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Türkiye’nin verileri Türkiye’de kalmalı diyerek milli teknoloji hamlemizi yazılım sektöründe de devreye aldık. HAVELSAN ailesinin tüm mensuplarına bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Uzun olduğu kadar dikenli de olan bu yolda cesaretimizi kırmak isteyenler oldu. Neden kendimiz üretelim, sıkıntıya girelim, hazır yapılmış var diyen vizyonsuzlar oldu. Biz her alanda tam bağımsız Türkiye ilkesiyle ilerlerken kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık."