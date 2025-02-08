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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10-13 Şubat’ta Malezya, Endonezya ve Pakistan’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turuna çıkıyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, davetlere icabetle 10-13 Şubat tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini ifade eden Altun, mevcut işbirliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımların belirleneceğini kaydetti.

Anlaşmalar imzalanacak

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya'yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır." ifadelerine yer verdi. 

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