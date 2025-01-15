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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese ilişkin "Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

"Anlaşmanın, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz"

Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz.

İsrail’in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.

Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık.

"Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz"

İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze’nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.

Bu vesileyle Gazze’nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum."  

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