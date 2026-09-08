Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Milli Takımı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan finalde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabul etti.
Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.