Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Milli Takımı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan finalde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabul etti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.