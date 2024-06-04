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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın birlikte uzaya gittiği mürettebatı Külliye'de kabul etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Alper Gezeravcı ve birlikte uzaya gittiği mürettebat Külliye'de 

Erdoğan'ın kabul ettiği heyette astronotlar Alper Gezeravcı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt yer aldı.

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