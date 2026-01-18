Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın’a gidecek

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi ile kent genelinde tamamlanan yatırımların toplu açılışı için 24 Ocak Cumartesi günü Aydın’a geliyor. Erdoğan, saat 13:30’da Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek törende vatandaşlarla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi ve kent genelinde tamamlanan yatırımların toplu açılışı için Aydın’a gelecek.

Aydın Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın ziyaretiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Vali Canbolat’ın paylaşımında göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak Cumartesi günü saat 13:30’da Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek Aydın Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni’nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Canbolat, Aydın için önemli bir gurur günü yaşanacağını vurgulayarak gerçekleştirilecek törene tüm Aydınlıları davet etti.

