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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"ne katılmak için özel uçak ile Kahramanmaraş Havalimanı'na geldi.

Havalimanında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve diğer ilgililerce karşılanan Erdoğan'a yöresel kıyafetli çocuklar çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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