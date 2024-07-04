Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan programını iptal etti, milli maç için Almanya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını izlemek için Almanya'ya gidecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Azerbaycan programını iptal etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi akşamı Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'nın başkenti Berlin'e gideceği öğrenildi.
Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi akşamı Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etmişti.