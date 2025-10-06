Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetiyle Gebele’de gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’a gideceğini bildirdi.

İletişim Başkanı Duran açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in davetine icabetle, Gebele’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılmak üzere 7 Ekim 2025 tarihinde Azerbaycan’ı ziyaret edeceklerdir.

“Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup; Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları planlanmaktadır."