Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla saat 09.15'te Atatürk Havalimanı'ndan Azerbaycan'a hareket etti.

Erdoğan'ı, havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer uğurladı.

Hangi başlıklar görüşülecek?

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu'na saldırılar ve Rusya-Ukrayna savaşı...

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi tüm bu başlıkların gölgesinde Devlet Başkanları düzeyinde toplanacak.

KKTC de zirveye davet edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı zirve, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenecek. Zirvede, üye devletlerin yanı sıra gözlemci ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de yer alacak.

Gündemde, bölgesel ve küresel meseleler var. Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve ateşkes için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Küresel Kararlılık Filosu ve Gazze'ye ulaştırılması planlanan insani yardımlar da masada olacak.

Bir diğer önemli başlık Rusya-Ukrayna savaşı. Savaşın barışla sonlandırılmasına yönelik adımlar ve ara buluculuk çalışmaları değerlendirilecek.

Gebele Bildirisi kabul edilecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların gözden geçirileceğini belirtti.

Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede devlet ve hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.