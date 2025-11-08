  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla başkent Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer ilgililer uğurladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Erdoğan ile Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler yapması bekleniyor.

