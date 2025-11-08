Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Karabağ zaferimiz Türk dünyasının gururudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Günü Töreni münasebetiyle Azerbaycan’a gitti.

İşte burada düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Zaferimiz kutlu olsun. Bugün 30 yıllık işgali sonlanan muazzam zaferin 5. yıl dönümünü kutluyoruz. Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık yangını söndürdü.

Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması Türk dünyası için gururdur. Bu zafer, Türk tarihinde şeref nişanesi olarak altın harflerle yazıldı.

Azerbaycan'ın şehit olan yiğit evlatlarını rahmetle yad ediyorum. Askerlerimize baktıkça iki devlet, tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz.

45 gün önce aslen Karabağlı olan büyük bir şairimizi rahmeti rahmana yolladık. Merhum Yavuz Bülent Bakiler, Karabağ hasretini şu dizelerle dile getirmişti: 'Uğruna ölebilirim, bir gün biterse her şey Karabağ'ı görmeden, istemem bandolar büyük çelenkler...'

Geçmişteki acıların bir daha yaşanmasına izin vermeyiz.

Zaferi bir son olarak değil, Kafkasya'da kalıca barışa giden bir yol olarak görüyoruz. Biz kalıcı barış noktasında son verece iyimseriz. Aliyev kardeşimin kalıcı barışın tesisi için gösterdiği samimi çabaları takdirle karşılıyoruz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah bu zafer, iki liderin tavrıyla bölgedeki huzuru tesis edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir.

Karabağ tekrar bölgenin parlayan yıldızı olacak

Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada can Azerbaycan'ın kat ettiği ilerlemeden kıvanç duyuyoruz. Karabağ tekrar bölgenin parlayan yıldızı olacak. Biz de Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğiz."