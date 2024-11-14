Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi.

İkili arasındaki son görüşme 3 Ekim'de Bahçeli'nin konutunda 45 dakika sürmüştü.

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar ile Bahçeli'nin Meclis'te Cumhurbaşkanı'na ve terörün bitirilmesine yönelik çağrıları kritik önem taşıyor.

Görüşmede, Bahçeli'nin terörün bitirilmesine yönelik çağrısının ele alınması bekleniyor. Yeni anayasa süreci ve Bahçeli'nin, Erdoğan'ın yeniden aday gösterilmesi gerektiği açıklamaları da gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı da Bahçeli'ye yurt dışı seyahatleri, ikili görüşmeleri ve terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verecek.

Gündemde hangi konular var?

Bugünkü görüşmede de terörle mücadele konusunun masada olması bekleniyor. Görüşmede yeni anayasaya ilişkin Erdoğan'ın son dönemde yaptığı çağrıların da konuşulması öngörülürken iç politikadaki gelişmeler de bugün ele alınacak.