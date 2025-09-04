Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 17:00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme MHP liderinin Ankara'daki konutunda yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 17:00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Görüşme MHP liderinin Ankara'daki konutunda yapılacak.

En son ne zaman görüştüler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en son yüz yüze görüşmesi, 25 Ağustos 2025 tarihinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşti.

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan bu görüşme, Emir Bayındır Yerleşkesi'ndeki Devlet Bey Konağı'nda basına kapalı olarak yaklaşık 45 dakika sürdü.

Daha önceki görüşmeler ise 9 Ocak 2025 tarihinde Bahçeli'nin konutunda ve 6 Mayıs 2025'te Bahçeli'nin kalp ameliyatının ardından gerçekleşmişti. Bu görüşmelerin ardından, 11 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında telefonla bir görüşme yapılmıştı .

