Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında beklenen görüşme gerçekleşiyor.
Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi başladı
Gündem başlıkları neler?
Gündem başlığı C130 kargo uçağı kazası. Bu kaza hakkında iki liderin bilgi alışverişinde bulunması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinin de ikili arasında detaylandırılması öngörülüyor.
Bir önceki görüşme 4 Eylül'de yapılmıştı.