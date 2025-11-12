  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında beklenen görüşme gerçekleşiyor. 

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi başladı 

Gündem başlıkları neler?

Gündem başlığı C130 kargo uçağı kazası. Bu kaza hakkında iki liderin bilgi alışverişinde bulunması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinin de ikili arasında detaylandırılması öngörülüyor.

Bir önceki görüşme 4 Eylül'de yapılmıştı. 

Gündem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi
AFAD duyurdu: Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi
RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
Yağ fabrikasında patlama: 1'i ağır 10 yaralı
Yağ fabrikasında patlama: 1'i ağır 10 yaralı
Tahliye olan Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu ile en son ne konuştu?
Tahliye olan Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu ile en son ne konuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay'a CHP hakkında bildirim
Başsavcılıktan Yargıtay'a CHP hakkında bildirim
Burhanettin Duran duyurdu: Şehitlerimizin naaşı Türkiye'ye getirilecek
Burhanettin Duran duyurdu: Şehitlerimizin naaşı Türkiye'ye getirilecek