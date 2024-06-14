Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile yurt dışı dönüşü bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meral Akşener, Özgür Özel ve Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le yaptığı görüşmelerin ardından, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “AK Parti-CHP isteniyorsa, biz engel olmayız” açıklaması, başkent gündeminde bomba etkisi yarattı.

‘Normalleşme adımlarının’ Bahçeli’de “Türkiye’de bir eksen değişikliğini ortaya çıkarabileceği endişesi” oluşturabileceği yorumu yapılırken, Bahçeli’nin çıkışının bu endişeden kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

Bahçeli aralarında herhangi bir problem olmadığını söyledi

Buna karşılık, AK Parti kaynakları, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu açıklama Cumhurbaşkanı ile görüşülerek yapılmış bir açıklamadır. Cumhur İttifakı sıradan bir işbirliği değildir. Hangi şartlarda bir araya geldiğimizi unutmayız. Hem biz, hem sayın Cumhurbaşkanı; sayın Bahçeli ve MHP’yi çok önemsiyoruz. Her toplantıda Cumhurbaşkanı bize ‘Aman ha, Cumhur İttifakı’na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın’ diye uyarıyor. Son görüşmelerinde de, Sayın Bahçeli ile çok iyi görüşme yaptıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını özellikle söyledi.”

Cumhur ittifakı yoluna devam

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu “Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu konuda irademiz nettir” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz ruhuyla kurulduğunu belirterek “Bugüne kadarki ittifak girişimlerini günü kurtarmak üzerine inşa edenlerin, bu ilkeli bir araya gelişi idrak etmesini beklemiyoruz” mesajını verdi.

Yurtdışı dönüşü görüşecekler

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı’nın İspanya’ya gidişinde uçakta bulunan bazı kurmayları ile değerlendirme yaptığı ve yurtdışı seyahatinden döndükten sonra Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.