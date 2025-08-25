Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Ahlat'taki konağına konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi, Bitlis Ahlat'ta inşa ettirdiği Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Bitlis'in tarihi Ahlat ilçesinde bulunan konutunda bir nezaket ziyaretinde bulundu. Liderler, bu önemli görüşmeyi Bahçeli'nin Ahlat'taki tarihi dokuya sahip konağında gerçekleştirdi.
Nisan 2023'te Bahçeli'nin talimatı ile yapımına başlanan ve mimarlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Bulut'un üstlendiği konakta, Selçuklu mimarisinden esinlenildi.