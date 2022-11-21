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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan telefonda bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan telefonda bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi.

Haber Merkezi
AA
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Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne indi. Akar, terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Akar, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda, talimatlar verdi, Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti. 

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