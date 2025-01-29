Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy'un istifa sorusuna yanıt vermedi (Video)

Bolu Kartalkaya’da otelde meydana gelen büyük yangının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un istifa edip etmeyeceği konusu kamuoyunun gündemine oturdu. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

İstifa sorusu yanıtsız kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Erdoğan, bir muhabirin sorduğu "Turizm Bakanı'nın istifası sözkonusu mu ya da bir görevden alma olacak mı?" yönündeki soruya yanıt vermedi.

Benzer şekilde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da partisinin grup toplantısı öncesinde kendisine yöneltilen istifa sorularını yanıtsız bıraktı.