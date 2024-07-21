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Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası özçekimi paylaştı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
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TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası “Maç sonrası özçekim” paylaşımı yaptı.

Maç sonrası özçekim paylaşımı

Özçekimde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yer aldı.

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