Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramda ilk köy evlerini teslim edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramda Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimini yapacaklarını söyledi.
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, bölgede görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedelerle iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Malatya'da depremden sonraki 66 gün içinde 100 bin konutun inşa sürecini başlatmış, mayıs sonuna kadar bu sayıyı 319 bine tamamlamış olacağız. Ramazan Bayramı'nda Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz." dedi.