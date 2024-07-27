Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyelere bildirimler yapılıyor gereken yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de düzenlenen Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, son günlerde gündemde yer alan belediyelerin SGK primi borçlarına da değindi.

Erdoğan’ın konuşmasında Özel’e çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı'nın belediyelerin SGK borçlarına yönelik sözleri şu şekilde oldu:

Muhalefet mazeret üretiyor

“Bahanelere sarılmada, bölgesel sıkıntılara aldırmadan Türkiye Yüzyılı inşası için mücadele ediyoruz. Muhalefet ise iş yapmak yerine mazeret üretiyor. Bunlar borçlarının üstüne yatmak için abuk sabuk şeyler yapıyorlar.

Özgür Özel her açıklamasıyla kendini gülünç duruma düşürüyor. Neymiş çöpleri elleriyle toplayacakmış. CHP belediyeleri zaten çöp toplamıyor.

SGK'ya en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP'li. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait.

Borcu en fazla olan belediyeler, CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP'ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor. Eski genel başkanları, genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye başkanları, Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor.

Motor su kaynattı

Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu, muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı.

Bakanlığımız siyasi parti ayrımı gözetmeden bildirimleri göndermeye başladı. Sonra da gerekli adımlar atılacak. Biz bu süreci siyasi çekişmelere kurban etmek istemiyoruz.

Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem; dersine iyi çalışması, enerjisini milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır. Türkiye için emeklilerimiz için en doğru yol budur. Biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz.”