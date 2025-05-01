  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan beş ülkenin büyükelçisini kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan beş ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçiler görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan beş ülkenin büyükelçisini kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Belarus Büyükelçisi Glaz, Brezilya Büyükelçisi Neves, Ekvador Büyükelçisi Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha ile ayrı ayrı görüştü.

Savcılık "Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine itiraz ettiSavcılık "Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine itiraz ettiGündem
Selahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs mesajı Kadıköy mitinginde okunduSelahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs mesajı Kadıköy mitinginde okunduGündem
Gündem
Son dakika: Minguzzi davasında 2 yeni gözaltı kararı
Son dakika: Minguzzi davasında 2 yeni gözaltı kararı
Savcılık "Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine itiraz etti
Savcılık 'Yenidoğan çetesi' davasında 10 sanığın tahliyesine itiraz etti
AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da korkutan deprem
Selahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs mesajı Kadıköy mitinginde okundu
Selahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs mesajı Kadıköy mitinginde okundu
TEKNOFEST Yavru Vatan'da! Selçuk Bayraktar: Teknoloji şirketlerinin yatırımı KKTC'de artacak
Selçuk Bayraktar: Teknoloji şirketlerinin yatırımı KKTC'de artacak
İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın "telef" sözlerine yanıt: Rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini itiraf etti
İmamoğlu, Erdoğan’ın "telef" sözlerine sert yanıt verdi