Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilimde önde gelen ülkelerdeniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu.

“Geleceğimizi bilimle inşa edeceğiz.” diye konuşan Erdoğan, engellemelere rağmen yeni buluşlara imza atacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Ödüle layık görülen tüm bilim insanlarımızı şahsım ve milletim adına canı gönülden tebrik ediyorum.

İnsan fıtratı icabı soran ve sorgulayan bir varlıktır. Bilmek ve anlamak ister. Doğanın, tarihin, eşyanın anlamını kavramak insan olmanın vasfıdır. Bilimin en temel özelliği evrensel olmasıdır.

Bilimde önde gelen ülkelerdeniz. Batıda kurulan ilk üniversiteler bizim eğitim metotlarımızı örnek alınmasıyla faaliyete başlamıştır. Anadolu coğrafyası büyük şahsiyetlerin yetişme ve olgunlaşma merkezidir. Bilime ve insanlığa geçmişte çok önemli katkılar yaptık. Ecdadımızla daima iftihar edecek ama geçmişe de takılıp kalmayacağız. Maziden aldığımız birikimi büyüterek güçlendirerek zenginleştirerek ileriye taşıyacağız. Bilgiye sırtımızı dönmeyeceğiz. Bilime ve insanlığa önemli katkılar yaptık. Ülkemize katkı vermek isteyen gençlerimizin yanındayız."

"Bilimsel faaliyetleri destekliyoruz"

"Hükümet olarak bilimsel faaliyetleri her alanda destekliyoruz. Gençlerimizin geliştirdikleri projelere önemli destekler sunuyoruz. Gençleri bilime teşvik ediyoruz.

TÜBİTAK bünyesindeki 36 bin projeye 153 milyar TL tahsis ettik. ARGE merkezlerin sayısını 0'dan 360'a, TEKNOPARK olan illerimizi sayısını 2'den 64'e yükselttik. 415 bin bilim insanımıza 46,5 milyar lira destek sağladık. 2026'da kütüphaneleri 1 milyon metrekarenin üzerine taşımayı hedefliyoruz.

Savunma sanayii alanında geldiğimiz seviyeyi görüyorsunuz. Pek çok ülkenin imrendiği çalışmalara imza atıyoruz."

Muhalefete tepki

"Biz yaptığımız denemelere ‘Balıklar rahatsız oluyor’ diye bir muhalefetle mücadele ediyoruz. Muhalefet anlayamasa da biz milletimizin bilgisine, birikimine, zekasına ve keşif kabiliyetine inanıyoruz. Önümüzü kesmek isteyenlere aldırmaya üretmeye, gelişmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz. Ülkemizi bir üst lige çıkardık. Ülke ve millet olarak daha fazlasını yapabiliriz."