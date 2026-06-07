Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır atık hareketi ile ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İklim krizinin etkilerini azaltmak için çalışıyoruz. Sıfır atık küresel seferberliğe dönüştü" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, "Sıfır Atık hareketi ve hayata geçirdiğimiz projeler ile ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık, 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 2017'de yüzde 13 olan atık geri kazanım oranı 2025'te 37,53'e ulaştı." dedi

İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları;

Uluslararası kuruluşların saygıdeğer temsilcileri, akademi, sivil toplum ve iş dünyasının kıymetli mensupları, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Medeniyetimizin cümle kapısı olan Aziz İstanbul'da, Sıfır Atık Forumu'nun kapanışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden foruma teşrif eden konuklarımızın her birine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

"İstanbul Sıfir Atık haftasını kutluyorum"

Döngüsel ekonomiden iklim dostu üretim modellerine, atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine kadar pek çok önemli başlığın ele alındığı forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sıfır Atık Vakfımız ve bakanlıklarımız başta olmak üzere, bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sözlerimin hemen başında, iki gün önce idrak ettiğimiz Dünya Çevre Günü'nüzü ve yine yedi gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirdiğimiz İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı canıgönülden tebrik ediyorum.

"İklim krizinde en çok katkısı bulunan ülkeler en az zarara uğrayan ülkelerdir"

İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Bu problemlerin etkisi çok geniş bir alanda daha da fazla hissedilmektedir. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim her çağda değişime uğramıştır. Burada ki asıl mesele krize yol açmadan çözülmesidir.

İklim krizinde en çok katkısı bulunan ülkeler en az zarara uğrayan ülkelerdir. Bir yanda içecek su bulunmazken diğer tarafta lüks ve hoyratlık devam ediyor.

"Bir yıl içinde üretilen gıdanın 3'te biri yani 1,3 milyar tonu israf ediliyor"

Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı Raporu'na göre dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Bir yıl içinde üretilen gıdanın 3'te biri yani 1,3 milyar tonu israf ediliyor. Her sene üç milyondan çocuk açlıkla bağlantılı hastalıklar nedeniyle henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir. Öte yandan atık sorunu da küresel çapta önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Eşim Emine Erdoğan'ın forumun açılışında gündeme getirdiği Pasifik Okyanusu'nun güneyinde tonlarca atık ve plastikten oluşan 1,6 milyon kilometrekare büyüklüğündeki çöpten kıta sorunu ürkütücü bir örnektir. Elimizdeki veriler bu sorunun azalacağına daha da derinleşeceğini gösteriyor. Atık yönetimi konusunda gerekli adımları atıyoruz. İklim krizinin etkilerini asgariye indirmek için çalışıyoruz."

"Sıfır atık hareketi ile ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık"

Sıfır Atık Hareketi'yle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 2 trilyon litre su, 270 milyar kilovatsaat enerji, 60 milyar litre petrol ve 390 milyon metreküp atık depolama alanı tasarrufu temin ettik. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranımız 2025'te yüzde 37,53'e çıktı. Bu oranı 2035'te yüzde 60'a, 2053'te ise yüzde 70'e çıkaracağız.

2017'de derin mesuliyet bilinci simgesi olarak başlayan sıfır atık hareketini global çevre ve iklim mücadelesine dönüştüren tüm emek sahiplerine yürekten teşekkür ediyorum.