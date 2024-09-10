Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gündemimizde millete verdiğimiz sözleri tutmak var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu:

"Bizim gündemimizde sadece eser var, hizmet var, deprem bölgesinin ayağa kaldırılması var, dış politikada manevra alanımızı olabildiğince genişletmek var.

Biz iş üretecek, milletimize hizmet edecek, ülkemize vizyon ve hedef göstereceğiz. Türkiye’nin tam ortasında yer aldığı coğrafya ciddi krizlerden geçiyor.

Böylesine sorunlu bir tablo içerisinde istikrarını koruyan; birlik ve beraberliğini muhafaza eden; ekonomide, turizmde, savunma sanayinde, dış politikada, ticarette, güvenlikte atılım halinde olan yegâne ülke Türkiye’dir.

Bunu bozmaya, bunu dinamitlemeye, bunu riske atmaya kimsenin hakkı yoktur.

Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu tehditler ve milletimizin öncelikleri ortadadır.

“İç cephemizin” güçlü tutulması noktasında hepimize, tüm siyasi aktörlere görevler düşmektedir.

“Sorumlu siyaset” anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.

Muhalefet başta olmak üzere tüm siyasi partilerden sağduyuyu önceleyen tavır bekliyoruz."