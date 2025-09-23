  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde Türkiye’nin barış çabaları, BM reformu ve Gazze’ye insani yardım konularını görüştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından Guterres ile görüştü.

BM Genel Merkezindeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurul'una ilişkin hazırlanan defteri de imzaladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların erişimi için İsrail'e baskısını artırması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını, ateşkes, barış çabalarının yoğunlaştırılmasının önemini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, BM sisteminde revizyon ihtiyacının net biçimde ortaya çıktığını, Türkiye'nin çalışmalara her türlü katkıyı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

Gümrük vergilerine işaret eden Powell: Enflasyonda belirsizlikler sürüyorGümrük vergilerine işaret eden Powell: Enflasyonda belirsizlikler sürüyorEkonomi
Trump: NATO ülkeleri Rus hava araçlarını vurmalıTrump: NATO ülkeleri Rus hava araçlarını vurmalıDünya

 

Gündem
Kooperatif davası duruşmasında Tunç Soyer: Bütün sorumluluk benimdir
Kooperatif davası duruşmasında Tunç Soyer: Bütün sorumluluk benimdir
Kartalkaya yangını davasında tutuklu sayısı 20’ye yükseldi: Dava 27 Ekim'e ertelendi
Kartalkaya yangını davasında tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
İmamoğlu'ndan Yavaş açıklaması: Her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız
İmamoğlu'ndan Yavaş açıklaması: Her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
ABB operasyonunu saatler önce haber vermişti! Melih Gökçek'in pankartını astılar
ABB operasyonunu saatler önce haber vermişti! Melih Gökçek'in pankartını astılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse kusura bakmasın bu insanlığın dip noktası
Kimse kusura bakmasın bu insanlığın dip noktası