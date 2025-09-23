Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde Türkiye’nin barış çabaları, BM reformu ve Gazze’ye insani yardım konularını görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından Guterres ile görüştü.
BM Genel Merkezindeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurul'una ilişkin hazırlanan defteri de imzaladı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların erişimi için İsrail'e baskısını artırması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını, ateşkes, barış çabalarının yoğunlaştırılmasının önemini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, BM sisteminde revizyon ihtiyacının net biçimde ortaya çıktığını, Türkiye'nin çalışmalara her türlü katkıyı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.