Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta üst düzey görüşmeler

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BM Genel Merkezi’nde ikili temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak BM Genel Sekreteri Guterres’i kabul etti. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresinin sonuna yaklaşan Guterres ile küresel barış ve güvenliği ilgilendiren pek çok konuda yakın iş birliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

"İsrail barış istemiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. Batı Şeria’daki yerleşimci saldırıları ile Kudüs’teki kutsal mekanlara yönelik müdahalelerin durumu daha da kötüleştirdiğine işaret eden Erdoğan, "iki devletli çözüm" zemininin korunması gerektiğini kaydetti.

Bölgesel krizlere "diplomasi" vurgusu

Görüşmede Ukrayna ve İran özelinde bölgesel gerilimleri de değerlendiren Erdoğan, tansiyonun düşürülmesi gerektiğini belirtti. Türkiye olarak diplomatik süreçlere bağlı kalınması adına yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz konusundaki gelişmelere ilişkin ise "bölge içinden doğacak bir sürecin" faydalı olabileceği mesajını verdi.

Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğine de değinen Erdoğan, taraflardan sorumlu tutum sergilemelerini beklediklerini, Türkiye'nin ticaret gemilerinin hedef alınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kıbrıs meselesi

Kıbrıs konusundaki kararlı duruşunu yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ada’da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir çözüm önerisinin netice vermeyeceğini vurguladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türkiye tarafından BM Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğüne aday gösterilen Mehdi Eker ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal da yer aldı.

Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

İkili temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğana, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüştü.