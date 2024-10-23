  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu menfur terör saldırısını lanetliyorum
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu menfur terör saldırısını lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu menfur terör saldırısını lanetliyorum
Takip Et

BRICS'e üye ülkelerin liderleri, Tataristan'ın başkenti Kazan'daki 16. BRICS Zirvesi'nde dar kapsamlı toplantıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere sabah saatlerinde hareket etti.

Erdoğan'ın zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Erdoğan'a gezisinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

Putin Ankara saldırısını kınadı!Putin Ankara saldırısını kınadı!Gündem

 

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: Hangi terör örgütü olduğunu sizlerle paylaşacağızSon dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama yapıyorGündem

 

Gündem
Ömer Çelik: Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz
Ömer Çelik: Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz
İş dünyasından ortak mesaj! TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı lanetlendi
İş dünyasından ortak mesaj! TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı lanetlendi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: Hangi terör örgütü olduğunu sizlerle paylaşacağız
Bakan Yerlikaya: Hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız
Putin Ankara saldırısını kınadı!
Putin Ankara saldırısını kınadı!
TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası bant daraltma! Facebook, X ve Instagram’a erişim sağlanamıyor
TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası bant daraltma! Facebook, X ve Instagram’a erişim sağlanamıyor
NATO'dan TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası açıklama
NATO'dan TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası açıklama