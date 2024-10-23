Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu menfur terör saldırısını lanetliyorum

BRICS'e üye ülkelerin liderleri, Tataristan'ın başkenti Kazan'daki 16. BRICS Zirvesi'nde dar kapsamlı toplantıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere sabah saatlerinde hareket etti.

Erdoğan'ın zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Erdoğan'a gezisinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.