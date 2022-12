Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet, ipini IMF'nin eline verenlere siyasette yer vermez

Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" Programı'nda bir konuşma yaptı. Erdoğan, "CHP'nin vizyon açıklaması diye kamuoyuna sunduğu görüntü başındaki zatın ve yoldaşlarının iplerinin kimlerin elinde olduğunun ilanından başka anlam taşımamaktadır. Üstelik bu ipleri ellerinde tutanlar ülkemize kadar bile gelme zahmetine katlanmayacaklarını, CHP'yi nereden ve hangi başkentlerden idare edeceklerini de açıkça göstermişlerdir. Gerçi bunlar ülkeyi küresel siyasi ve ekonomik tefeciler adına müstemleke komiseri edasıyla gelenlerin ellerine bırakmaya da alışkındır. CHP ortakları elinde bir çantayla gelip ülkenin sırtına yüzlerce milyar dolarlık yükü vurduktan sonra gidenlerin devrini yeniden açacaklarını düşünüyorlarsa avuçlarını yalarlar." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Bunların şu anda bildiği tek şey var, IMF'den para alacaklarmış. Biz ise IMF'den bütün ipleri kopardık. Dedik, 'Paranı al, çek git.' İsim vermeyeceğim ama sizler kim olduğunu anlarsınız. Başbakanlığım döneminde o zamanlar bu işlere bakan, şu anda da altılı masanın içinde olan bir tanesi, Davos'tayız ve benim Davos'a son gidişim. 'Bir daha gelmeyeceğim.' dedim. IMF'nin başındaki adamla oturduk konuşuyoruz. Maliye Bakanı, altılı masanın etrafındaki bu zat dedim ki 'Sizin bize siyasette yön verme hakkınız yok. Alacağınız neyse siz bunu bizden taksit taksit alıyor musunuz, alıyorsunuz, bitti. Ama siz siyaseten Türkiye'yi yönetme hakkına sahip değilsiniz. Türkiye'yi yöneten benim.' dedim ve 2013 biliyorsunuz son ödemeleri yaptık ve IMF ile işi bitirdik. Ondan sonra artık bizim IMF ile bir bağlantımız kalmadı." ifadelerini kullandı.

Otel lobilerinde IMF'le görüştüler

Kendilerinden sonra CHP ve İYİ Partililerin otel lobilerinde IMF'nin Türkiye'ye gönderdiği kişilerle görüştüklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu millet ipini IMF'nin eline verenlere de bu ülkede siyasette yer vermez. Çünkü bu baronlar IMF ile ortak çalışanlardır. Hani para getirdi, bilmem ne yaptı falan filan diyorlar ya, işte paraları buradan getiriyorlar. Şu anda söyledikleri isimlerden bir tanesi Paşinyan'ın danışmanı. Ermenistan şu anda battı, bitti, Ermenistan gidiyor. Bunlar Ermenistan'ı kurtardılar mı? Kurtaramadılar. Şimdi Türkiye'de bu milletin AK Parti'den iradeyi alıp da size vereceğini mi zannediyorsunuz? Allah'ın izniyle vermez."

Meydanların her şeyi gösterdiğini aktaran Erdoğan, ana kademe kadın ile gençlik kollarının kendilerine ve sokağa güvenerek, kapı kapı dolaşarak 2023'e hazırlanacağını bildirdi.

Erdoğan, şunları kaydetti: "CHP ve masadaki yancılarının birlikteliği, kendileri hiçbir şey yapmadan her şeyi bir yerlere havale ederek, sadece ülkenin ve devletin imkanlarını özellikle bölüşme üzerine kurulu bir paravan şirket gibidir. Hepsi, 'Sana şunu, sana şunu, sana bunu filan vermek suretiyle'... Artık öyle ki bazı şeyleri de nasıl söyleyeceklerini bilemiyorlar. Bazen diyorlar ki Başbakanlık verecek, bazen diyorlar ki başkan yardımcılığı verecek. Şimdi şaşırdılar ya? Peki şimdi bir de onun ötesinde birinci başkan yardımcılığını kime verecek? İkinciyi kime verecek, üçüncüyü kime verecek? Yarın bir de onların kavgası başlar. Tabii bir de masanın altında kalan var, dışında kalan var. Onların durumu ne olacak? Bizim Cumhur İttifakı olarak böyle bir derdimiz yok. Biz şu anda 'Durmak yok yola devam' dedik, yürüyoruz. Bunların bu yağma ittifakı gençlerimiz başta olmak üzere milletimize güven vermez, nitekim de vermiyor. Hülasaten, parayı vampir gibi kanımızı emmeyi bekleyen tefecilerden, teknolojiyi, niyetleri kendi ülkelerinde bile sorgulanan karanlık küresel ağlardan, güvenliği her fırsatta Türkiye düşmanlıklarını sergileyenlerin inayetinden, huzuru terör örgütlerinin insafından, kalkınmayı bugüne kadar yaptıklarımızı yıkarak sağlamaktan, yani her şeyi sürekli başkalarından bekleyen, hesabını inşa değil yıkım üzerine yapan, hani derler ya 'celladına aşık maktul' psikolojisiyle hareket eden böyle bir kafanın hangi söylediğini ciddiye alıp tartışabiliriz ki? Ortada vizyon adına tartışılabilecek herhangi bir teklif, program, yaklaşım olmadığı için konu hakkında daha fazla nefes harcamaya da gerek duymuyoruz."

Yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendirmeliyiz

Bu seçimde de kendileriyle, kendi yaptıkları ve kendi programlarıyla yarışacaklarının anlaşıldığını aktaran Erdoğan, partililerden bu hakikatleri kapı kapı dolaşarak vatandaşlara anlatmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "CHP ve yoldaşlarının siyasetinde millet yoktur. Milletin beklentileri yoktur. Milletin sıkıntılarına çözüm getirme niyeti yoktur. Bu yapı sadece Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini, kendi iradesiyle kendi geleceğini inşa etmesinin önüne geçmek için kurulmuş, hayal, hedef ve program birliği olmayan suni bir ittifaktır. Daha kendi meselelerini bile çözemeyen bu acizler topluluğunun ülkenin ve milletin meselelerine çözüm üretmesi ham bir hayalden ibarettir. Her suni yapı gibi bu ittifakın da önüne çıkan her zorlukta gevşemesi ve bir süre sonra tamamen dağılması kaçınılmazdır. Bu perişan halleriyle seçime kadar gidebilir mi bilmiyoruz ama seçimden sonra çoğunun siyasetten tamamen tasfiye olacakları kesindir. AK Parti ve Cumhur İttifakı ise bu kutlu davanın bayrağını gençlerimize devrederek Türkiye Yüzyılının inşasını tamamlama hedefiyle yoluna devam edecektir. Bu kutlu yolculukta genç yaşlı demeden, her bir dava arkadaşımızın katkısına, desteğine, hayır duasına ihtiyacımız var. Partimize emek vermiş, omuz vermiş, ter dökmüş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendirmemiz gerekiyor."