Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu şehri CHP zulmünden kurtarmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki AK Parti 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu şehri, bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız.

İstanbul'a teşekkür borcumu ifade etmek istiyorum. 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. 1 hafta çok çalışacağız.

İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni dönemin kapılarını beraber açacağız. 5 yıllık fetret devrine son vererek eser ve hizmet siyasetini başlatacağız.

"İstanbul yine çöp çukur çamur"

Bu kardeşinizi İstanbul'a başkan yaptığınızda İstanbul'un hali çöp çamur çukurdur. CHP işte bu. Ekrem denen arkadaş göreve başladıktan sonra ne değişti, yine çöp çukur çamur. İsraftan bahsediyor, israf sende.

"İstanbul'daki metroların tamamı bize ait"

Utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız da eser ve hizmet siyasetini sürdürdü.

İstanbul'a bir şey yapmak için önce hem kafanızın hem kalbinizin hem mesainizin tamamını bu şehre vermeniz gerekiyor. Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı genel başkanını devirmek için kalan zamanda İstanbul'a bir şey kalmıyor.

"Siyaset kirlendi"

Bu şehir 30 yıl geriye gitti, Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden gelip bir yerlere gidiyor. Kimse bu görüntülerin makul, mantıklı izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmasına kadar pek çok şey söylendi. Ama hiç vicdanları rahatlatan hiçbir şey duymadık. Siyaset kirlendi.

Bir tarafta sadece ben diyenler var, diğer tarafta sadece İstanbul diyenler var. Bir tarafta deprem tehlikesini umursamayanlar var, diğer tarafta projeleri hazır olanlar var.

"21 yılda 1,65 trilyon lira kamu yatırımı yaptık"

Geçtiğimiz 21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 1994'te bu şehrin emanetini devralırken, 2002'de Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlenirken hangi gayeyle hareket ediyorsak, aynı prensiplere bağlıyız. Onlar ne derse desin biz asla istismar siyaseti yapmadık. Kimlik siyaseti gütmedik. Kimsenin meşrebiyle kökeniyle hayat tarzıyla ilgilenmedik.

Sağlıkta, 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisini şehrimize ve dünyaya kazandırdık. Şehircilikte, TOKİ vasıtasıyla 228 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 23 bin 866 konutun yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada, İstanbul'da 350 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 794 kilometreye çıkardık.

"Büyük İstanbul Tüneli ulaşımda ciddi rahatlama sağlayacak"

(Büyük İstanbul Tüneli) 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayacak bu tünel, İstanbul'un ulaşımında ciddi rahatlama sağlayacaktır. Amacımız, İstanbul için hazırladığımız 1100 kilometrelik raylı sistem projelerinin tamamını hayata geçirmektir. Şehrimize, iktidarlarımız ve AK Parti belediyeciliği dönemlerinde 230 kilometre hafif raylı sistem ve metro hattı kazandırdık.

Seyahat hızı 350 kilometreyi bulacak, süresi 80 dakika olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin ihalesine bu yıl çıkıyoruz. Uzunluğu 120 kilometreyi bulan Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hızlı Tren hattının ihalesine bu yıl çıkıyoruz.