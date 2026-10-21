Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderler, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi, ticaret başta olmak üzere iş birliğimizi artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Karadeniz’de seyrüsefer emniyetini tesis etmek için Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiğimizi, Bulgaristan’ın münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından üzüntü duyduğumuzu belirterek, geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Başbakanı Radev’i 11-12 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti" ifadelerine yer verildi.