Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz’un 104. yılını mesajıyla andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz’un 104. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkenin bağımsızlığı uğruna mücadele eden şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun harimiismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz'un 104'üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu’nun harimiismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz’un 104’üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/wIK34GSmhA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 26, 2026