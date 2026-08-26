Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz’un 104. yılını mesajıyla andı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz’un 104. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkenin bağımsızlığı uğruna mücadele eden şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun harimiismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz'un 104'üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.