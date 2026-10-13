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Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçilerini kabul etti.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga, Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande ve Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

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