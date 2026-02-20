Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevreyi korumanın partisi olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

"Gençler, geleceğe dair umutlarımı yeşertiyor. Onlarla yürümek benim için ayrı bir gurur. Cemre, ayağı toprağa basanların, bir ağaç gölgesinde serinleyenlerin, avuçlarıyla gözelerden su içenlerin, yağmurun sesine kulak verenlerin iyilik hareketidir. Bugün tüm dünya, çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil, doğru da değil."

"İklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil"

"Bugün tüm dünya, çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Hava, su ve toprak artık iyice ürkütücü boyutlara ulaşan bu kirlilikten nasibini aldı. Çevre kirliliği, iklim krizi nedeniyle yaşanan seller, ani hava olayları tüm canlıları olumsuz etkiliyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil, doğru da değil. artırmamız, başta gençler olmak üzere, daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Cemre Vakfı, farkında olmak ile sorumluluk almak arasındaki boşluğu gönüllülük ile dolduran bir çevre hareketidir."

"Çevre bilinci aynı zamanda vatan bilincidir"

"Millet olarak savaş zamanlarında bile canlı cansız her varlığın hakkına riayet eden bir medeniyetin mensuplarıyız. Çevre bilinci aynı zamanda vatan bilincidir. Çevre bilinci var olma bilincidir, bir gelecek inşa etme bilincidir. Çevre bilinci kainattaki dengeyi idrak etme bilincidir. Çevreye duyarlı ve gönüllülük bilinci yüksek tüm gençlerimizi 'Bir cemre de sen ol' diyerek, Cemre Vakfımıza üye olmaya davet ediyorum."

"81 ilimize yayarak hava kirliliğini çözdük"

"Haliç'i tekrar boğazın incisi haline getirdik. Çöp, çukur, çamur sorununu biz hallettik. İstanbul'u en temiz şehirlerden biri haline getirdik. Sadece 5 ilimizde kullanılan doğal gazı 81 ilimize yayarak hava kirliliğini çözdük. Millet Bahçesi inşaaları devam ediyor, yerli markamız Togg'u elektrikli olarak üretirken yine çevre hassasiyetimizi ortaya koyduk. Sıfır atık küresel bir çevre hareketine dönüştü. Rüzgar ve güneş enerjisini yaygınlaştırarak yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 62'ye çıkardık."

Muhalefete tepki

Lafa gelince çevreci kesilen ama yönettikleri şehirleri çamura bulayan istismarcıların aşırı rant hırsları sebebiyle cennet vatanımızı yaşanmaz hale getirmelerine fırsat vermeyeceğiz.