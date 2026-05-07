Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u törenle karşıladı

Konuk Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Abdülmecid Tebbun’a protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Tebbun’dan resmi törende güçlü mesaj

Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Abdülmecid Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Tebbun, merdivenlerde Türkiye ve Cezayir bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Tebbun, baş başa görüşme gerçekleştirecek ve sonrasında Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısı'na katılacak. İkili, daha sonra iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.