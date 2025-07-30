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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu Hamdi Ulukaya'yı ağırladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya ile görüştü
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Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşması için İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamdi Ulukaya ile Beştepe'de görüştü.

"Son derece gururlu ve mutluyuz" 

Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleşti.

Törende konuşan başkan Ali Koç, "Türk spor tarihinde böyle bir anlaşmanın benzeri yok! Son derece gururlu ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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