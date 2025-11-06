Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’e 500 bin TL’lik tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada kullandığı sözler nedeniyle 500 bin TL'lik manzevi tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 5 Kasım 2025’te Ümraniye’de düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği yakışıksız ifadeler ve mesnetsiz iddialar nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.
"Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur"
Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." ifadelerini kullandı.