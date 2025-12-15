Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, Türk dünyasına şaşı bakıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıtım toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

Vizyon belgesinin dilde, fikirde ve işte birlik amacıyla hazırlandığını belirten Erdoğan, "Türk halklarının hedeflerini aynı ufukta buluşturan bu belge, gelecek yüzyılın inşasında önemli bir rehber niteliğindedir." dedi.

"Son iki asır zorluklarla geçti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında son iki asrın Türk dünyası için zorluklarla geçtiğini söyledi.

"Tek parti döneminde, 'Türkiye dışında da Türk var' demek suç sayılıyordu." diyen Erdoğan, "Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP, Türk dünyasına halen şaşı bakmayı sürdürmektedir. CHP, Karabağ konusunda yanlış yaptı. Suriye meselelerinde de aynı vicdansızlığa şahit olduk." ifadelerini kullandı.

"Apaçık provokasyon"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e de yüklendi.

"Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon." diyen Erdoğan, "86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Bu çirkin yakıştırmaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Son iki asrımız Türk dünyası için zorluklarla, sıkıntılarla geçti.

1944 yılında sırf Türkiye dışındaki soydaşlarımızla ilgilendikleri için birçok aydın, yazar Turancı denilerek tabutluklara konulmuş ve işkence görmüştü. Tek parti döneminde, 'Türkiye dışında da Türk var' demek suç sayılıyordu.

Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerini, Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim etmiş, tarihe Boraltan Faciası olarak geçen bir utanç lekesi bulaştırmışlardır.

Özel'e tepki

Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan CHP, Türk dünyasına halen şaşı bakmayı sürdürmektedir. CHP, Karabağ konusunda yanlış yaptı. Suriye meselelerinde de aynı vicdansızlığa şahit olduk.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları, apaçık bir provokasyon. 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Bu çirkin yakıştırmaları reddediyoruz.

Türkiye'yi bütün dünyadan izole ederek yönetmeye çalışanlar bu büyük ülkeyi yıllarca içine kapattı. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar sınırlarımız dışındaki Türklerle yeterince ilgilenilmedi. Bu ilgisizliğe son veren 8'inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal olmuştur. 1991 yılında Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına kavuşurken, bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. Rahmetli Demirel de ilişkilere büyük önem vermiştir. Bu mücadelenin bayraktarlığını son nefesine kadar Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin kurucusu rahmetli Alparslan Türkeş yapmıştır.

“Belge önemli bir rehber niteliğinde”

Dilde, fikirde ve işte birlik şiarında uygun şekilde Türk devletleriyle iş birliğimizi her alanda güçlendiriyoruz. Türk halklarının hedeflerini aynı ufukta buluşturan bu belge, gelecek yüzyılın inşasında önemli bir rehber niteliğindedir. Ticaret hacminin genişletilmesi, mevcut ekonomik ilişkileri yeni bir düzeye taşıyacak.

Vizyon belgesinin en dikkat çekici yanı dil ve kültürel ortaklığa dayalı genişleyen bir coğrafi ufka sahip olmasıdır. Soydaş ve akraba topluluklarımızla birlikte Türk dünyasının etki alanını genişleten bir bakış açısı ortaya koyuyoruz. Bu stratejik bakış, gönül coğrafyamızda insan ve kalkınma odaklı bir diplomasi anlayışını esas almaktadır.