Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Tiencin Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü.

Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Değerli dostum, zirveye özel davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetinizin benim için kıymetli olduğu kadar anlamlı olduğunu da bilmenizi isterim. Şanghay İşbirliği Örgütünün en geniş katılımlı zirvesi vesilesiyle sizinle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Teşkilatın çalışmalarına somut katkılarımızı sürdürmek arzusundayız. Küresel yönetişimin geliştirilmesine dair girişiminiz takdire şayan bir adımdır. Gerek şahsınıza gerek Çin ile ilişkilerimize büyük önem atfediyorum. Karşılıkla ziyaretlerle münasebetlerimize ivme kazandıralım diyorum."

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da yer aldı.