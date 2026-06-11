Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bu sene ilk kez düzenlenen Kızılay Ödülleri Töreni'nde sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum Hepiniz hoş geldiniz.

Kızılay'ın 158. yaş gününün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kızılay'ımıza canından can katan kanından kan katan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı bölgelerinde kalbi bizimle atan tüm dostlarımızdan Allah razı olsun.

Kıymetli misafirler; tarihin hangi sayfasını açarsanız açın, Türk milletinin yer aldığı kısımlarda şefkat, dayanışmayla, ahlak ve merhametle karşılaşırsınız. Hamurumuzun özü ve mayasıdır. Millet olarak insanlığa en güzel örneklerini verdiğimiz asırlar boyunca üstlendiğimiz değerlerdir.

Kızılay, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. Kızılay bu ülkenin övünç kaynağıdır, medeniyetimizin kimlik vesikasıdır. Kızılay ailemizi bugün bir kez daha tebrik ediyorum

Türk Kızılay afet yönetiminden kan hizmetlerine eğitim çalışmalarından barınma, beslenme gibi çalışmalarını bugün de başarıyla sürdürüyor. Zorlu koşullara rağmen mazlumlara elini uzatan Türk Kızılay, savaşların ve daoğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır.

"Mazlumların arşı titreten ahı er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır"

7 Ekim'den bu yana Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi kan ve gözyaşı sadece istikrarsızlık ve kaos olan fitne fabrikasına dönüşmüştür.

Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek mazlumların arşı titreten ahı er ya da geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.

Netanyahu'nun başını çektiği siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız, bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı.

Vekâletle kurban kampanyası ile Gazze için 22 bin 757 hisse kurban kesti. Ateşkes sonrası başlattığı Gazze Neşeli Çocuklar Projesi ile Gazze'deki yavrularımıza gıda hizmeti veren Kızılay, bir yandan da çocuklara yönelik psikososyal destek faaliyetleri ifa ediyor. Kızılay Gazze Ofisi eş zamanlı olarak sağlık ihtiyaçlarının tespiti ve iyileştirme çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor.

Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye, bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken, diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir."