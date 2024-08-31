Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hava Harp Okulu Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, “Son 2 gündür zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına damga vuran askeri başarılarımızı kutlarken, diğer taraftan da harp okullarımızın diploma ve sancak devir törenlerini gerçekleştiriyoruz. Zaferlerimizin coşkusuna teğmenlerimizin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ediyoruz. Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreninde, gerek Deniz Harp Okulu Mezuniyet Töreninde, gerekse az önce Hava Harp Okulu Mezuniyet Töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu bizim için ayrı bir şeref nişanesidir. Kızlarımız başarır. Başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır” dedi.

“Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Pazar günü ‘Kubbetül İslam’ olan Ahlat’taydık. Anadolu’nun tapu senedi olan Ahlat’ta hem gençlerimiz ile kucaklaştık hem de önemli bir birliktelik fotoğrafı verdik. Devlet millet bir olduğumuzu, teröre karşı tek yürek tek bilek olduğumuzu ortaya koyduk. Türk Silahlı Kuvvetleri bir ordunun karşılaşacağı en ağır imtihanlardan birini, olabilecek en az hasarla atlatmayı başarmıştır. Yaklaşık 40 yıl boyunca habis bir ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden yalnızca 40 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatını yapmak suretiyle devletimizin tökezlemesini, sendelemesini bekleyenlere çok önemli mesajlar verdik. Ardından Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıyla Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine ölümcül darbeler indirdik. Terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar. Son 2 yıldır Pençe harekatlarımızla Irak’ın kuzeyindeki terör bataklığını kurutmaya çalışıyoruz. Azerbaycan’ın Karabağ’ında Azeri kardeşlerimize düşman olan güçleri tamamen yok ettik. Çok yakında buradaki hedeflerimize de ulaşacağız. Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz benzeri bir ihanetin ardından dünyadaki hiçbir devlet Türkiye’nin yaptığını yapamazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri dışında dünyadaki hiçbir ordu çok kısa sürede sınırları ötesinde böyle bir başarıya imza atamazdı. FETÖ ihanetinin silahlı kuvvetlerimizin bünyesinde açtığı yaraları sarmakla kalmadık, ordumuzun gücüne güç itibarına itibar kattık. Rehavete kapılma gibi bir lüksümüz yok. Çok daha iyi seviyelere geleceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

“Çelik Kubbe projemizi inşallah tüm unsurları ile hayata geçireceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadele başta olmak üzere, ülkemizin güvenliğine dair tehditlerin bertaraf edilmesinde hava kuvvetlerimiz büyük sorumluluk alıyor. Hava kuvvetlerimizi her alanda güçlendirmenin çabasındayız. İnsansız hava araçlarında yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil, tüm dünyada gıpta ile takip ediliyor. 50’yi aşkın ülkede bizim şirketlerimizin ürettiği Türk SİHA’ları kullanılıyor. Sistemler sitemi olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe projemizi inşallah tüm unsurları ile hayata geçireceğiz. Birilerinin Demir Kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbemiz olacak. Çelik Kubbe katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın birbirleri ile entegre çalışmasını sağlayacak. Vatan savunmasında hava kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa hiç tereddüt etmeden onu üretmenin geliştirmenin gayretindeyiz” dedi.

“Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir”

"Şu gerçeği akıl ve basiret sahibi herkes çok rahat görebiliyor; Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülkedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üyesi olduğumuz ittifakların ihtiyaç durumunda nasıl davrandıklarını Suriye krizinde bizzat gördük. Patriot bataryası göndermekten bile imtina ettiler. PKK’nın Suriye uzantısına açıkça destek vermekten, bölücü terör örgütü elebaşlarını kırmızı halılar ile karşılamaktan çekinmediler. Biz kendimize, kendi insan kaynağımıza güveniyoruz. Tüm yumurtalarımızı tek sepete koyma yanlışına düşmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ordumuzu çok daha ileri seviyelere taşıyacağınıza yürekten inanıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mezun öğrencilere hitap ederek, “Burada Hava Harp Okulu’nda modern, kaliteli, çok yönlü bir eğitim aldınız. Ordumuzu çok daha ileri seviyelere taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Meslek hayatınızın farklı kademelerinde, vatanımızın farklı köşelerinde görev yaparken şu hususları unutmayınız; sizler bu milletin, bu ülkenin göz bebeği olan bir kurumun mensuplarısınız. Üzerinizdeki emanetin ne derece şerefli olduğunu sizler zaten biliyorsunuz. Kendinizi geliştirmeye lütfen devam edin. Milletimizi ayakta tutan inanç ve medeniyet değerlerine sıkı sıkı sarılın. Siz genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum. Ailenize inanıyorum ki layık olacaksınız. Aileleriniz sizleri Harp Okulları’na gönderirken çok büyük bir inanç ile gönderdiler” dedi.