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Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi sonrası yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'deki D-8 Zirvesi sonrası beraberindeki heyetle İstanbul'a döndü.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi sonrası yurda döndü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.

"TUR" uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.

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