Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirliden başlayarak herkesin refah seviyesini yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kongrelerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İlimizin verdiği tüm şehitleri rahmetle yad ediyorum. 1. Dünya Savaşı'nda İzmir işgal edildiğinde tüm Türkiye yasa boğulmuştur. O kara günlerde milletimiz İzmir'e sıkı sıkı sahip çıkmıştır.

"İzmir'e sahip çıkmadıklarını üzülerek görüyoruz"

İzmir'e sahip çıkmak bu şehre aşkla hizmet etmekle olur. Bugün yerel yöneticilerin İzmir'e sahip çıkmadıklarını üzülerek görüyoruz.

Tek işi vatandaşa hizmet olanlar vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor. Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor.

"İzmir tarihinin en karanlık, en perişan devrini yaşıyor"

Altyapı deseniz hiç mevcut değil ki üzerinde konuşasınız. İzmir tarihinin en karanlık, en perişan devrini yaşıyor.

Sadece 10 ayda bile İzmir'e yaşattıkları ortada. Körfez kirliği için bile Bakanlığın toplantısını katılmazlar. En pahalı suyu içirirler. Kötü yönetimden dolayı işçi maaşlarını ödemedikleri için temel hizmetler bile aksar. Eski ve yeni başkanların şehre zerre faydası olmayan kavgaları ayyuka çıkar. Velhasıl karşımızda nerenizden tutsanız elinizde kalan bir İzmir kalır.

"Bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur"

İzmir her alanda sürekli geriliyor. Ama bunlar ilericilik kisvesi altında yağma düzeninin devam ettirmek için canhıraş uğraşıyorlar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur.

"İstismar siyasetinden kurtarmak en büyük hizmet olacak"

Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal benim en büyük eserim cumhuriyettir derken bunların cumhuriyete en ufak kaygısı olmadı. Hatta kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerle kent uzlaşısına girdiler. Eski genel başkanları bu şehrin milletvekili oldu, yeni genel başkanları kendini güya İzmirli görüyor. Sizlere soruyorum, topunun birden İzmir'e tırnak ucu kadar bir hizmeti dokundu mu? Çünkü yapılan hiçbir şey yok. Geride hiçbir hizmet bırakmadılar ama İzmir'e gelip yediler, içtiler, dağıdılar. CHP'yi ve ona oy verenleri bu proje ürünü istismar siyasetinden kurtarmak en büyük hizmet olacaktır.

"İzmir'e gelip yediler, içtiler, dağıdılar"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur.

Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal benim en büyük eserim cumhuriyettir derken bunların cumhuriyete en ufak kaygısı olmadı. Hatta kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerle kent uzlaşısına girdiler. Eski genel başkanları bu şehrin milletvekili oldu, yeni genel başkanları kendini güya İzmirli görüyor. Sizlere soruyorum, topunun birden İzmir'e tırnak ucu kadar bir hizmeti dokundu mu? Çünkü yapılan hiçbir şey yok. Geride hiçbir hizmet bırakmadılar ama İzmir'e gelip yediler, içtiler, dağıdılar. CHP'yi ve ona oy verenleri bu proje ürünü istismar siyasetinden kurtarmak en büyük hizmet olacaktır.

"22 yılda toplam 2 trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"

İzmir'e son 22 yılda toplam 2 trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 115 spor tesisi inşa ettik. 132 sağlık tesisi yaptık. Şehir hastanemiz 1 yıldan beri vatandaşlara hizmet veriyor. İzmir'deki 5 millet bahçesi projemizden birini bitirmek üzereyiz, diğerlerinin çalışmaları sürüyor. Demiryollarında İZBAN projesini hayata geçirdik. İZBAN 136 km'lik güzergahta şu anda hizmet veriyor.

İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı 2027 yılında bitirmeyi hedefliyoruz.

"Türkiye olarak kendimizi hiçbir meselenin dışında tutmamız mümkün değil"

Türkiye olarak kendimizi hiçbir meselenin dışında tutmamız mümkün değildir. Rusya-Ukrayna savaşından, Suriye'deki devrime, Akdeniz'deki enerji çekişmelerine kadar her konu bizim gündemimizdedir.

"Artık eski Türkiye yok"

Artık eski Türkiye yok. Küresel etki alanımızı geçmişle mukayese etmeye kalkmak ülkemize yapılacak en büyük haksızlık olur.

"Ekonomik hedeflere ulaşacağız"

Enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yılın sonuna doğru daha iyi görülecektir. Makroekonomik verilerimiz gayet olumlu seyrediyor. Ekonomik programımız hedeflerine yaklaştıkça dar gelirliden başlayarak herkesin refah seviyesini daha da yükseletecek adımları sıklaştıracağız. Önümüzde aşmamız gereken çok engel var."