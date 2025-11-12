  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DATÜB heyetini kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DATÜB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Heyetini kabul etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DATÜB heyetini kabul etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Ahıskalı kardeşlerimizin ana vatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusunda yakından ilgileniyoruz. Haklı davanızı uluslararası kuruluşlar nezdinde takip ediyoruz. Sizlerle bağımız katidir. Tüm konularda büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız kapılarını sizlere açık tutmuştur.

Soydaşlarımızın haklarının korunması için çatı kuruluşlarının rehberliğinde hareket edilmesinde fayda görüyorum. Enerjimizi Türk toplumunun daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım. Ahıskalı gençlere özel ihtimam göstermenizi rica ediyorum.

Bedbaht sürgünün 81. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ülkemizde her yıl çok sayıda anma etkinliği ve konferans düzenleniyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DATÜB heyetini kabul etti - Resim : 1

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den uçak kazası açıklaması: Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktırMHP Genel Başkanı Bahçeli'den uçak kazası açıklaması: Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktırGündem
Gündem
Ünlü oyuncu Özgü Namal trafik kazası geçirdi
Ünlü oyuncu Özgü Namal trafik kazası geçirdi
Kazanın neden gerçekleştiği yanıt bulacak: 20 askerin şehit olduğu kargo uçağının kara kutusuna ulaşıldı
20 askerin şehit olduğu kargo uçağının kara kutusu bulundu
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden bakılır? Şanlıurfa, Ordu, Erzincan, Adana, Kahramanmaraş kura sonuçları
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden bakılır? Şanlıurfa, Ordu, Erzincan, Adana, Kahramanmaraş...
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları (Kasım 2025); Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, güvenlik alımı
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları (Kasım 2025); Temizlik görevlisi, güvenlik alımı
İscisonuc sağlık gov tr giriş; Sağlık Bakanlığı temizlik işçisi kura sonuçları açıklandı mı?
İscisonuc sağlık gov tr giriş; Sağlık Bakanlığı temizlik işçisi kura sonuçları açıklandı mı?
Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı
Kandilli duyurdu: Balıkesir yine sallandı