  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açmıştı: Ekrem İmamoğlu'na tazminat cezası
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açmıştı: Ekrem İmamoğlu'na tazminat cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açtığı hakaret davasında karar çıktı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek hükme bağladı. İmamoğlu'nun 250 bin lira yerine 150 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açmıştı: Ekrem İmamoğlu'na tazminat cezası
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, 20 Mart 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin davada mahkeme kararını verdi. Söz konusu paylaşım nedeniyle açılan davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ifadelerin hakaret ve iftira içerdiği gerekçesiyle 250 bin TL manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Mahkemenin verdiği karar, dosyaya ilişkin hukuki süreci netleştirdi.

20 Mart 2025 tarihinden itibaren yasal faiz işletilecek

Dava, Ankara’da görüldü. Mahkeme, davayı kısmen kabul etti. İmamoğlu’nun Erdoğan’a 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Tazminata, paylaşımın yapıldığı 20 Mart 2025 tarihinden itibaren yasal faiz işletilecek.

İki hafta içinde istinaf yoluna başvurulabilecek

Erdoğan'ın avukatları, paylaşımdaki ifadelerin açıkça hedef gösterme ve kişilik haklarına saldırı içerdiğini savundu. İmamoğlu tarafı ise paylaşımın siyasi bir eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ileri sürdü. Mahkeme, taleplerin bir kısmını haklı buldu, bir kısmını ise reddetti. Karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulabilecek.

Audi çalışanları işsiz kaldı, Avrupa Birliği 7,5 milyon Euro'luk kaynak ayırdıAudi çalışanları işsiz kaldı, Avrupa Birliği 7,5 milyon Euro'luk kaynak ayırdıŞirket Haberleri

 

Ticaret ve perakende satış hacmi yükseldiTicaret ve perakende satış hacmi yükseldiEkonomi

 