Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul edecek

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.30’da DEM Parti heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.

Görüşmede, sürecin mevcut durumu ve atılacak yeni adımların ele alınması bekleniyor. DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce iki kez görüşmüştü.