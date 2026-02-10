Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşme tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın DEM Parti İmralı heyeti ile görüşecek.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın saat 14:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Son görüşme 30 Ekim'de olmuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı, son olarak 30 Ekim'de Beştepe'de kabul etmişti.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.