  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti görüşmesi başladı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşmesi başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti görüşmesi başladı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ele alınacak. PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ve silah bırakma sürecinin ardından atılacak hukuki adımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti görüşmesi başladı - Resim : 1

DEM Parti İmralı Heyeti süreç kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü kez bir araya geliyor. İmralı Heyeti daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

"Tarihi bir dönemden geçiyoruz"

Pervin Buldan görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buldan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile sürecin başından bu yana üçüncü görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Tarihi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Bu nedenle bu görüşme çok önemli ve anlamlı. Yaklaşık 1 saatlik bir görüşme olacağını öngörüyoruz. Daha sonra yazılı bir açıklama ile görüşlerimizi sizinle paylaşacağız" dedi. 

Mithat Sancar ise "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikir, öneri ve değerlendirmelerimizi Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşacağız. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.    

Gündem
CHP'li Emir: Artık komisyonun adımlar atmasını bekliyoruz
CHP'li Emir: Artık komisyonun adımlar atmasını bekliyoruz
Kazada karar çıktı: Keman sanatçısı 18 yaşındaki Laçin Akyol'u öldüren sürücüye 4,5 yıl hapis cezası
Kazada karar çıktı: Keman sanatçısı 18 yaşındaki Laçin Akyol'u öldüren sürücüye 4,5 yıl hapis
Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Halkalı İstanbul Havalimanı metro durakları ve güzergahı
Halkalı İstanbul Havalimanı metro durakları ve güzergahı
DEM Parti İmralı Heyeti'nden Erdoğan görüşmesi öncesinde açıklama: Hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma
DEM Parti İmralı Heyeti'nden Erdoğan görüşmesi öncesinde açıklama
Gebze'de çöken binada yaşayan Bilir ailesinin dört ferdi son yolculuğuna uğurlandı
Gebze'de çöken binada yaşayan Bilir ailesinin dört ferdi son yolculuğuna uğurlandı
Büyükçekmece Belediye Başkan yardımcısı hakkında tahliye kararı verildi
Büyükçekmece Belediye Başkan yardımcısı hakkında tahliye kararı