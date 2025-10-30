Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ele alınacak. PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ve silah bırakma sürecinin ardından atılacak hukuki adımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

DEM Parti İmralı Heyeti süreç kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü kez bir araya geliyor. İmralı Heyeti daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

"Tarihi bir dönemden geçiyoruz"

Pervin Buldan görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buldan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile sürecin başından bu yana üçüncü görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Tarihi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Bu nedenle bu görüşme çok önemli ve anlamlı. Yaklaşık 1 saatlik bir görüşme olacağını öngörüyoruz. Daha sonra yazılı bir açıklama ile görüşlerimizi sizinle paylaşacağız" dedi.

Mithat Sancar ise "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikir, öneri ve değerlendirmelerimizi Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşacağız. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.