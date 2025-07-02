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Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile 9 Temmuz'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti ile görüşeceği tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile 9 Temmuz'da görüşecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşeceği tarih belli oldu.

Ekol TV'nin edindiği kulis bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı 9 Temmuz Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma ve kendini fesih çağrısıyla ilerleyen yeni çözüm süreci devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti'nin yeni bir görüşme talebi olduğunu açıklayarak, "Yine bir görüşme yapacağız yakın zaman içinde. Parlamentoda güçlü bir potansiyele sahipler" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak DEM Parti heyetiyle Sırrı Süreyya Önder hayatta iken 10 Nisan 2025'te görüşmüştü.

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